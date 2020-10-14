COVID-19 за сутки в РФ: 14 231 – заболели, 239 – умерли, 7 920 – выздоровели

Оперштаб столицы вновь сообщает о высоком количестве новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, за сутки получен 14 231 нововыявленный диагноз. Из их числа 4 573 приходятся на Москву.

В Петербурге 602 новых пациента с ковидом, в Московской области — 429. Во многих регионах число нововыявленных диагнозов приближает к ста в сутки или выше этого значения. В четырех регионах — более 200 заразившихся в день.

Отмечается, что у четверти пациентов наблюдается бессимптомное течение болезни. Всего за время пандемии заболело 1 340 409 человек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что 66% пациентов проходят амбулаторное лечение от ковида, пишет АГН «Москва». Всего по России развернуто 176 тысяч коек под пациентов с коронавирусом.