Роспотребнадзор: Россия выйдет на плато по ковиду через 10-20 дней

В России зафиксировано 13 592 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб. В Москве 4 395 нововыявленных пациентов.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что Россия сможет выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в ближайшие 10-20 дней.

По мнению Пшеничной, россияне стали более дисциплинированными в плане соблюдения мер профилактики распространения инфекции, пишет «РИА Новости».

Эксперт пояснила, что результаты ограничительных мер будут видны не сразу, поскольку для их обозримости необходимо, чтобы прошло как минимум полтора инкубационных периода заболевания. А у COVID-19 инкубационный период очень длительный.

Сейчас же часть сотрудников отправлены на удаленную работу, а школьники вышли на внеплановые каникулы.