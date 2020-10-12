Ученые: многоразовые маски помогут только при ежедневной стирке

Тканевые маски могут защитить от вирусов только при ежедневной стирке, как показало исследование.

И тканевые, и хирургические маски должны считаться одинаково «грязными» после одного использования, как полагают ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии. В отличие от одноразовых хирургических масок, тканевые используются повторно. При этом может возникнуть соблазн использовать одну и ту же маску несколько дней подряд или быстро помыть ее, либо протереть вручную. Новое исследование показывает, что это увеличивает риск заражения.

Ученые проанализировали данные рандомизированного контролируемого исследования, опубликованного в 2015 году в BMJ Open. Оно по-прежнему является единственным из когда-либо проведенных строго научных испытаний эффективности тканевых масок в деле предотвращения вирусных инфекций. Исследователи глубоко погрузились в данные о том, стирали ли медицинские работники свои маски ежедневно, и если да, то как именно.

Команда обнаружила, что если тканевые маски стирали в больничной прачечной, они были столь же эффективны, как и хирургические маски. Правда, первоначальное исследование проводилось более 5 лет назад, и ученые не тестировали маски против коронавируса.