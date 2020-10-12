Коварная аритмия: как распознать болезнь и не умереть от внезапной сердечной смерти 

Аритмия — одна из самых распространенных патологий сердца, которая может привести к летальному исходу. О ее лечении и профилактике мы поговорили с сердечно-сосудистым хирургом Карапетом Давтяном, руководителем аритмологического центра ФГБУ НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России.

Электрики сердца

– Карапет Владимирович, наверняка многие наши читатели даже не слышали о такой врачебной специальности, как аритмолог. В обычных районных поликлиниках таких специалистов нет. Чем занимаются аритмологи?

– На самом деле это достаточно молодая специальность, которая родилась из двух специальностей — кардиологии и кардиохирургии. Она появилась благодаря научно-техническому прогрессу, который не миновал и медицинскую сферу. Медицина в этой области шагнула настолько вперед, что обычному кардиологу или кардиохирургу сложно объять все вместе взятое. Поэтому и родилась такая специальность, как аритмология.

Аритмолог – это, образно говоря, электрик сердца. Врач, который занимается электричеством в сердце. Сердце у человека работает благодаря двум физическим законам – электрики и механики. Механикой занимаются люди, которые «ремонтируют» сосуды, клапаны сердца, а электрическими процессами в сердце занимаются аритмологи.

Аритмия является проявлением как сердечных, так и не сердечных заболеваний, вот почему еще она формируется как отдельная дисциплина. Аритмии настигают в том числе людей, у кого в жизни есть повышенный стрессовый фактор без права на отдых, беспокоит ночная бессонница, человек употребляет много алкоголя. Эти факторы могут быть провокатором аритмии. Эндокринные патологии, кишечные расстройства тоже могут привести к нарушениям ритма сердца. Аритмолог — специалист, который стоит на стыке разных специальностей, объединяет кардиологию со всеми ветками терапии и пытается найти то звено, в котором произошла электрическая поломка сердца. Само наличие аритмии не всегда означает, что надо его лечить. Зачастую достаточно бывает просто выспаться и дать организму отдохнуть от внешних раздражителей, чтобы сердце вернулось в свое прежнее русло и продолжало биться равномерно и комфортно. Аритмолог должен посмотреть и сориентировать пациента, в каком направлении он должен двигаться, чтобы тот или иной синдром или симптом, который беспокоит пациента, его покинул.

– Как человеку понять, что у него аритмия? Всегда ли есть сигналы, внешние признаки, свидетельствующие о болезни? На что следует обращать внимание?

– Специально что-то делать в этой ситуации не надо. Если у человека есть аритмия, он об этом обязательно узнает: у него поменяется образ и качество жизни. Постоянно сидеть и прислушиваться к своему пульсу не нужно, это неестественно и ни к чему хорошему не приведет.

Симптомы аритмии широко варьируют, начиная с самой страшной ситуации, когда человек теряет сознание и у него происходит клиническая смерть, и заканчивая ситуацией, когда аритмия никак себя не проявляет, но ее неожиданно обнаружил доктор, например, при диспансеризации. Аритмии часто обнаруживаются случайно, когда, например, человек приходит к офтальмологу или стоматологу. Еще чаще аритмию обнаруживает сам пациент, когда видит на тонометре неравномерно мигающую звездочку, которая является свидетельством того, что у него есть аритмия, да еще и чересчур умные сегодняшние тонометры сами могут сказать, что у вас аритмия. Это тоже является поводом обратиться к специалисту и получить консультацию.

Диагностика аритмии: ЭКГ и кардиофлешка

– ЭКГ достаточно эффективный метод диагностики аритмии?

– Если говорить об ЭКГ в момент отсутствия жалоб у пациента – она малоинформативна и не показывает зачастую предстоящую беду. Когда кардиограмма изменяется, это означает, что у пациента уже есть какое-то органическое и уже состоявшееся изменение в сердце. Мы рекомендуем пациентам фиксировать кардиограмму в момент жалобы, только тогда она будет информативна и незаменима в постановке диагноза и проведении ряда мероприятий для профилактики дальнейшего прогрессирования заболевания, либо констатации факта отсутствия какой-либо сердечной патологии. Не всегда ощущения в грудной клетке свидетельствуют о заболевании именно сердца.

Людям, у которых часто повторяются жалобы, мы советуем сделать холтеровское мониторирование. Это когда человеку вешают прибор и в течение суток, трех или семи – есть разные холтеры – прибор, как магнитофон, записывает все электрические сокращения сердца. Все это время пациент ведет дневник и описывает свое самочувствие. Это методика подходит людям, у кого жалобы бывают хотя бы раз в неделю.

Другой метод — это нагрузочные пробы. Они применяются, когда пациент жалуется, что у него во время физической нагрузки начинаются проявления аритмии. Его сажают на велосипед или ставят на беговую дорожку, в течение всей тренировки записывается электрокардиограмма, и оценивается, как выдерживает нагрузку сердце.

Если у пациента жалобы редкие, спорадические, появляются, например, раз в три месяца, то самым действенным методом является кардиофлешка. Визуально она ничем не отличается от обычной флешки, но она способна записывать электрокардиограмму. Человек всегда носит ее с собой: в момент, когда изменяется самочувствие, он прикладывает ее к грудной клетке, и она записывает сердечный ритм.

Есть так же холтермониторы – устройства, которые вживляются под кожу, их батарейки хватает на три года записи. Они применяются для людей, которые теряют сознание и не могут сами включить запись кардиофлешки.

Как видите, возможностей для диагностики аритмии сегодня много, и у любого вида жалобы можно найти конкретную причину и целевое решение проблемы. Самая главная задача зафиксировать ЭКГ в ходе жалоб!

От аритмии до смерти – два шага

– К каким последствиям приводит аритмия?

– Если говорить о самом грозном, наверняка все слышали такое понятие, как «внезапная сердечная смерть». В 80% эта внезапная смерть вызвана аритмогенными причинами. Принизить роль аритмии в здоровье и жизни человека сложно. Есть аритмии, которые не несут угрозы жизни человека здесь и сейчас, но при этом они имеют социальное значение. Например, мерцательная аритмия, или фибрилляция предсердий страшна тем, что может создавать тромбы в сердце, а они приводят к возникновению инфарктов и инсультов.

Есть аритмии, которые не могут причинить вред человеку, их может заметить только доктор. Крайне редко, но мы лечим и такие аритмии, когда они мешают карьерному росту человека, например, спортсмены, пилоты… Здесь есть социальные показания для лечения аритмии.

Но если у человека такая безобидная аритмия, и она никак не влияет на его жизнь, мы стараемся отговорить пациента от каких-то действий, в том числе приема препаратов в постоянном режиме. Он тоже имеет последствия, и об этом не надо забывать и пить таблетки пригоршнями. Часто врач-аритмолог может посоветовать выспаться, отдохнуть, отказаться от частого приема алкоголя, снизить свой вес.

– Как лечат аритмию?

– Аритмию можно лечить, начиная с доброго слова, когда мы объясняем, что у человека такой вид аритмии, который не нуждается в лечении, и заканчивая малоинвазивными и даже хирургическими вмешательствами. Спектр лечебных стратегий большой, здесь нужно к каждому пациенту найти индивидуальный подход в зависимости от его аритмии, от того, какой образ жизни он ведет, какой работой занимается, собирается ли рожать… Это зависит от многих факторов.

– Кто более подвержен аритмии — мужчины или женщины? И как профилактировать это заболевание?

– Мужчины больше подвержены ишемической болезни, а аритмия — это участь женской популяции. К сожалению, все гормональные кризы, которые происходят в организме, влияют на проводящую систему и на электрические качества сердца. В связи с тем, что у женщин таких кризов больше, они больше болеют электрическими заболеваниями сердца.

Большую роль в заболевании аритмией также играет гипертоническая болезнь. Третий фактор — это те стрессовые ситуации, которые нас окружают, и их невозможно избежать. К сожалению, со слов «Доктор, у меня был большой стресс в жизни» начинается почти каждый прием аритмолога. Совершенно точно нужно прекратить хронический прием алкоголя. Он очень сильно бьет по сердцу в виде аритмий и ослабления сердечной мышцы, уже не говоря о других органах и системах.

– Ваше отделение специализируется на лечении аритмии, его можно назвать уникальным — в России таких больше нет. Расскажите о ваших возможностях.

– В нашем учреждении это направление зародилось совершенно недавно в 2012 году. Когда мы создавали его, у нас собрались специалисты из разных ведущих учреждений, была создана большая мультидисциплинарная команда, которая занимается комплексным подходом к лечению аритмии. Наша команда, которая включает в себя эндокринологов, сомнологов, вегетологов, диетологов, профилактологов, в состоянии комплексно оценить пациента, решение о схеме лечения в сложных ситуациях принимается путем консилиума, который выбирает оптимальный вариант.

По стране аритмолгических стационаров не мало, но единичные из них могут похвастаться наличием мультидисциплинарной команды.

– Как к вам попасть на прием? Это можно сделать только платно или есть возможность использовать полис ОМС?

– На нашем сайте есть телефон колл-центра (8 (495) 790-71-72), через который можно записаться на консультацию к специалисту. При наличии соответствующего направления с места жительства, пациенту оказывается медицинская помощь в рамках различных программ государственных гарантий.

При визите к аритмологу желательно иметь с собой минимальный спектр обследований: ЭКГ, сделанную во время приступа, холтеровское мониторирование ЭКГ, ультразвук сердца и анализ на гормоны щитовидной железы.

Ольга Александрова.