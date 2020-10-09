"8 тысяч – это капец!": Садальский решил сдать тест на ковид и обалдел от цены

69-летний актер Станислав Садальский рассказал Sobesednik.ru о том, что не смог с первой попытки сдать мазок на коронавирусную инфекцию в Москве, и поделился своим негодованием в связи со стоимостью и процессом сдачи теста.

Начиная с 9 октября, столичные власти временно (пока до 28 октября. – Прим. Sobesednik.ru) заблокировали транспортные карты лиц старше 65 лет, чтобы ограничить передвижения пенсионеров на общественном транспорте и заставить их соблюдать режим самоизоляции.

Одним из первых из-за этих ограничений пострадал Станислав Садальский. Актер рассказал в интервью Sobesednik.ru, что решил сегодня сделать тест на коронавирус. Но не сумел.

В процессе Садальский выяснил, что забор мазка медработником стоит баснословную сумму, кроме того – сама процедура крайне сложная и запутанная, особенно для пенсионеров.

– Вызвал сегодня такси, приехал в медцентр, – рассказал нам актер. – Меня спросили: «Вы поели?» – «Да, завтракал». Они говорят: «Не надо было завтракать». Хотя меня никто об этом не предупредил! Обратно – опять на такси домой.

Сейчас опять вызвал машину – уже на завтра, – продолжает Садальский. – Сотрудник медицинского центра мне говорит: «Оплатите 1,5 тысячи рублей, и мы приедем к вам. Если не хотите выходить из дома, можем прислать своего врача – это будет стоит 8 тысяч рублей».

Я спрашиваю: «А что такой врач золотой?» «Нам за костюм нужно заплатить, за то, чтобы врач взял мазок у вас, за обработку машины... А если вы сами мазок у себя возьмете дистанционно и передадите курьеру, то тест будет стоит 3 тысячи рублей». Я говорю: «Это вообще капец! (Садальский употребил более резкое слово. – Прим. Sobesednik.ru). Куда Роспотребнадзор смотрит?!» Они отвечают: «А мы работаем в связке!»

В итоге Станислав Садальский решил оплатить вызов курьера, который приедет на автомобиле и отвезет мазок актера для проведения анализа в медцентр. Забор мазка Садальский решил осуществить самостоятельно.

– За все это я уже заплатил 4 тысячи рублей, – подтвердил актер. – Еще не знаю, приедут они или нет. Это совсем не гарантия. Это только мазок – чтобы понять, есть у меня ковид или нет. Потому что все так пугаются с утра до вечера. Сидишь дома, пенсии не повышают, поскольку работаю, а работа отменена.

Пенсия у меня хорошая – 50 тысяч рублей. Спасибо Собянину, доплачивает мне за звание 30 тысяч рублей. А так я получал бы 19 тысяч рублей, – признался Заслуженный артист РСФСР.

– Я не жалуюсь, могу себе оплатить такси и все остальное. Но как другие живут, я не понимаю, – удивляется Садальский. – И почему все молчат? Только я один выступаю. Вспоминаю Лермонтова: «Страна рабов, страна господ...»