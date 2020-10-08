Мутации коронавируса не помешают разработке вакцин

На кандидатов в вакцины мутации коронавируса не влияют, как выяснили ученые.

Были опасения, что штамм G, входящий в состав основного белка на поверхности вируса SARS-CoV-2, негативно повлияет на разрабатываемые вакцины. Но, по словам исследователей, вакцины, которые в настоящее время разрабатываются для профилактики COVID-19, не должны быть затронуты недавними мутациями в новом коронавирусе.

Исследователи отметили, что большинство вакцин, разрабатываемых в мире, были смоделированы на основе исходного D-штамма вируса, который был более распространен среди последовательностей, опубликованных в начале пандемии. С тех пор вирус превратился в глобально доминирующий штамм G, на который сейчас приходится около 85% опубликованных геномов SARS-CoV-2.

Опасения о том, что новый штамм G негативно повлияет на эффективность вакцин, не оправдались. Исследование не обнаружило никаких доказательств того, что это изменение отрицательно воздействует на препараты. В опубликованном журналом Vaccines исследовании тестировались образцы крови хорьков, получивших вакцины от штаммов вируса, которые либо обладали, либо не обладали мутацией D614G.