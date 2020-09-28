Мутации COVID-19 не повлияют на эффективность разрабатываемых вакцин

Китайские ученые выразили уверенность, что коронавирус является довольно стабильным вирусом, что дает надежду на успех в борьбе с заболеванием с помощью вакцинации. Об этом пишут «Новости GMP» со ссылкой на China Daily.

Заместитель директора бюро регистрации лекарств при Национальном управлении медицинской продукции Китая Янг Шенг заявил, что четыре из девяти вакцин в мире, вставших на третью фазу клинических испытаний, находятся в их стране.

При этом, по словам Янг Шенга, всем производителям пришлось тестировать свое лекарство в иностранных государствах при взаимодействии с их регуляторами: в Китае очень мало случаев заражения ковидом, что не позволяют собрать необходимую выборку для исследования.

В Китайском национальном центре развития биотехнологий все же предупреждают, что, хоть препараты и находятся на третьей фазе, войти в оборот они могут совсем не скоро и не сразу станут доступны для всей популяции.