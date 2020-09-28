Госпитализированных с ОРВИ будут проверять на COVID-19 и грипп

С 28 сентября вступает в силу приказ Минздрава, согласно которому пациентам, поступающим в стационары с симптомами коронавируса, будут проводить анализ не только на ковид, но и на грипп.

До уточнения диагноза граждане будут находится в боксах или в палатах со шлюзом. В случае отрицательного теста на ковид, пациент с гриппом будет направлен в четырехместную палату, а человек с коронавирусом будет направлен на лечение в профильную больницу.

Также, пишет «Парламентская газета», в НИИ гриппа имени Смородинцева будет создана федеральная консультативная служба. Специалисты дистанционно смогут помогать медикам любых стационаров в лечении пациентов с ковидом.