"Вектор": Прививку от ковида нужно будет обновлять раз в три года

Гендиректор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов заявил, что повторно прививаться от коронавируса с помощью разработанной центром вакцины нужно будет не чаще одного раза в три года.

Предполагается, что прививка будет работать по принципу действия вакцины от клещевого энцефалита, передает «Интерфакс».

При этом директор центра имени ГАмалеи Александр Гинцбург не решается делать скоропалительных выводов. Вакцину, созданную на платформе вируса Эболы? должны будут проверять еще как минимум два года. Длительность иммунитета у пациентов можно будет вычислить лишь экспериментально.

Ранее также сообщалось, что уже в октябре, возможно, будет зарегистрирована вторая российская вакцина от ковида «ЭпиВакКорона», а в ноябре может быть начато ее производство.