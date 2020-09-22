Сочетание инсульта и COVID-19 серьезно ухудшает прогноз

Исследование показало, что пациенты с инсультом и COVID-19 имеют повышенный уровень воспалений и смертности.

В ходе наблюдений пациенты с инсультом, у которых также имелся COVID-19, столкнулись с усилением системного воспаления, более серьезной тяжестью инсульта и гораздо более высокой смертностью, по сравнению с пациентами без коронавируса, перенесшими инсульт. Это ретроспективное, обсервационное и перекрестное исследование с участием 60 пациентов с ишемическим инсультом опубликовано в Brain, Behavior & Immunity – Health.

Ишемический инсульт возникает в тот момент, когда кровеносный сосуд головного мозга блокируется тромбом, лишающим часть мозга кислорода. При поступлении все пациенты были проверены на COVID-19. Из 60 госпитализированных пациентов с острым системным инсультом у 9 тесты оказались положительными на коронавирусную инфекцию.

У пациентов с положительным результатом на COVID-19 при поступлении наблюдался более тяжелый неврологический дефицит. Также они демонстрировали повышенную воспалительную реакцию и впоследствии наиболее высокий уровень смертности — 44,4% по сравнению с 7,6% для неинфицированных пациентов с инсультом.