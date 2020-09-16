Депрессию можно предсказать по пульсу пациента

Частота сердечных сокращений может предсказать риск депрессии, как показало новое исследование.

Новое пилотное исследование показало, что депрессию можно предсказать с точностью до 90%, анализируя частоту сердечных сокращений за 24 часа. Представленная на 33-м конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии работа может оказаться полезной для диагностики депрессии и определения наиболее эффективных методов лечения.

Депрессия — расстройство настроения, которое может оказывать опустошительное воздействие на повседневную жизнь. Болезнь вызывает физические симптомы, а также чувства печали, беспокойства, раздражительности и летаргии, она затрудняет концентрацию внимания, снижает качество сна и общения. Депрессия способна повысить риск определенных проблем со здоровьем, например, болезней сердца. Если человек испытывает симптомы депрессии каждый день в течение как минимум двух недель, возможно, у него серьезный депрессивный эпизод. В 2017 году примерно 7,1% взрослого населения США имели хотя бы один из таких эпизодов.

Огромную важность представляют способы выявления депрессии. Один из них предполагает изучение пульса. Предыдущие исследования показали связь между вариабельностью сердечного ритма и депрессией. Однако, поскольку лечение депрессии обычно занимает много времени, эту связь трудно изучить. Исследователи из Университета Гете во Франкфурте знали о связи частоты сердечных сокращений с психическими расстройствами, но не понимали, будет ли это иметь какое-либо клиническое значение. Установлено, что у людей с депрессией была как более высокая исходная частота пульса, так и более низкие вариации частоты. В среднем у жертв депрессий количество сердечных сокращений было примерно на 10-15 ударов в минуту выше, чем в контрольной группе.