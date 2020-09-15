Вакцина от ВПЧ не вызовет синдром хронической усталости

Вакцинация от папилломавируса человека не увеличивает риск синдромов с вегетативной дисфункцией.

Новое исследование показало, что четырехвалентная вакцинация от ВПЧ не вызывает синдромов вегетативной дисфункции, таких как синдром хронической усталости. Самоконтролируемый популяционный анализ, опубликованный в BMJ, поможет лучше понять связь между вакцинацией против ВПЧ и синдромами с вегетативной дисфункцией. Опасения по поводу безопасности вакцин против ВПЧ возникли именно из-за обсуждения в научных кругах связи между вакциной и определенными синдромами.

Теперь доказано, что после вакцин от ВПЧ данные синдромы появлялись ничуть не более часто, чем среди людей, не получавших вакцин. В исследовании использовались данные Датской системы регистрации актов гражданского состояния и Датского регистра вакцинации. Универсальная вакцинация против ВПЧ девочек 12 лет началась в Дании в 2009 году после аналогичной вакцинации девочек-подростков в возрасте 13-15 лет в 2008 году и вакцинации женщин в возрасте 20-27 лет в 2012 году.

Исследователи обследовали 869 датских женщин с синдромами вегетативной дисфункции, в том числе 136 с синдромом хронической усталости, 535 — с комплексным регионарным болевым синдромом и 198 — с синдромом постуральной ортостатической тахикардии. Анализ серии случаев проводился в общенациональной когорте из 1 375 737 женщин в возрасте от 10 до 44 лет в течение 2007–16 гг. Частота этих синдромов составила 8,21 на 100 000 человеко-лет. Уровень заболеваемости увеличивался на протяжении всего исследования и был самым высоким среди девочек-подростков. Исследование не обнаружило статистически значимого увеличения частоты синдромов после вакцинации от ВПЧ.