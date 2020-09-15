Плохой сон способствует быстрой прибавке в весе

Исследование показало устойчивую связь между дефицитом сна и нарушениями аппетита.

Появляется все больше научных доказательств того, что нехватка сна затрудняет контроль над собственным аппетитом. Ранее ученые из авторитетных университетов доказывали, что чем хуже человек спит, тем чаще он компенсирует нехватку энергии за счет получения избыточного количества калорий. И вот теперь это же было подтверждено в ходе нового исследования американских ученых.

Авторы работы воспользовались информацией из специального приложения для смартфона, оценивающего качество сна у 120 000 людей. Замеры проводились в течение двух лет. А результаты показали, что люди с индексом массы тела от 30 пунктов и выше, который характеризуется наличием ожирения, спали меньше, чем их более худощавые ровесники, да и само качество их сна было ниже.

Эта самая нехватка ночного отдыха приводит к росту аппетита и прибавке веса, как говорится в исследовании, опубликованном журналом Jama Internal Medicine. Ученые в очередной раз призывают людей более ответственно относиться к ночному отдыху. Однако не стоит думать, что лишний вес может появляться только из-за неправильного питания, иногда настоящие причины увеличения объема талии менее очевидны.