Реакция организма на солнечные ванны зависит от генов

Реакция тела на солнечные ванны может иметь генетическую природу, как показало исследование с близнецами.

Солнечные ванны — палка о двух концах. С одной стороны, имеется огромный положительный эффект от производства витамина D, а с другой, повышенный риск рака кожи. Конечно, в зависимости от продолжительности и частоты воздействия солнца, а также от индивидуального типа кожи. Британские ученые исследовали 2 500 близнецов из базы данных TwinsUK и обнаружили, что однояйцевые близнецы, как правило, имеют более похожую реакцию на воздействие солнца, чем разнояйцевые.

Реакция на солнце передается по наследству и находится под значительным влиянием генетики. Чтобы идентифицировать задействованные гены, ученые провели полногеномное ассоциативное исследование воздействия солнца на организм с участием 260 000 добровольцев из британского Биобанка и другого исследования здоровья медсестер США, а также еще одного с участием медицинских работников.

Доказано, что на отношения с солнцем влияют гены, связанные с нейропсихологическими особенностями и зависимостью. Это следует принимать во внимание для повышения эффективности кампаний в области общественного здравоохранения, направленных на снижение воздействия солнца и заболеваемости раком кожи. Полученные данные помогут и в создании новых лекарств.