Бюджет на закупку вакцины от гриппа увеличат на 4 миллиарда рублей

Кабмин опубликовал распоряжение о выделении 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины для профилактики гриппа среди населения, пишет «Парламентская газета».

Эта сумма будет добавлена к уже выделенным правительством 22,5 миллиарда рублей. Это позволит увеличить обеспеченность медучреждений материалом для вакцинопрофилактики на 15,5 миллиона доз.

Распоряжение было подготовлено по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, а ранее о необходимости массовой вакцинации говорил президент Владимир Путин.