Новые правила взаимозаменяемости лекарств действуют с 9 сентября

Юридический обозреватель Sobesednik.ru – о нововведениях в сфере медицинского законодательства.

Отдельные препараты будут проверятся прежде всего на эквивалентность качественных и количественных характеристик, и лекарственной формы (одинаковый способ введения и применения лекарства), а также сопоставимость вспомогательных веществ.

При этом препараты должны быть зарегистрированы в РФ.

Таким образом, животрепещущая проблема отсутствия некоторых лекарств в стране сдвинулась с мертвой точки за пару месяцев.

Ведь в начале августа правительством уже было подписано постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных медикаментов для лечения лейкоза, лимфомы и редких заболеваний у детей.

Фактически несколько лет оригинальные лекарственные препараты подменялись аналогами, зато местными. Что нередко приводило к ухудшению состояния больного или различным побочным реакциям.

К последним иносказательно можно отнести и попытки родителей раздобыть препараты, нередко означавшие выживание детей, почтой или иным способом. Зачастую попытка получить такие лекарства заканчивалась уголовным делом, ведь эти препараты нередко содержат вещества, запрещённые к обороту, а то есть – к свободной покупке и продаже... И это явно был просчёт законодателя, который обернулся трудно осмысляемой статистикой – здесь и ухудшение здоровья больных детей, и переломанные судьбы их родителей и так находящихся в безвыходном положении...

Теперь в число препаратов, на которые больше не распространяется правило, вошли филграстим, иммуноглобулин, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин.

Как быть взрослым пациентам, не сообщается.

Другие медновости законодательства

Работникам некоторых сфер положена диспансеризация. Так как это касается тех, кто трудится непосредственно на государство, то их при все растущем госучастии в экономике уже очень внушительное количество. По закону на это может отводится до 2 рабочих дней с сохранением среднего заработка. Возник вопрос с теми, кто успел все сделать за день – не занять ли другой день чем-то иным для собственной пользы..? Минтруд ответил однозначно – нет, нельзя, использовать дни можно исключительно в целях прохождения диспансеризации. В случае досрочного окончания проверки здоровья необходимо выйти на работу.

Вопрос из судебной практики. Что делать, если листок нетрудоспособности оформлен с нарушением? Суды однозначно придерживаются постулата, что работодатель не может отвечать, если не он предоставил некорректные сведения, а ошиблось медучреждение. И ограничивают круг ответственности страхователя за непредставление документов, недостоверность либо сокрытие сведений, влияющих на право получения пособия. Из выводов Верховного суда же прямо вытекает, что «не любое нарушение порядка выдачи листков свидетельствует о незаконности выплат по социальному страхованию».

Вот только Фонд социального страхования не разбирается, а отказывает в выплате... А как не доводить до суда в сущности бюрократическую ошибку, так пока никто не подсказал...