Вирусы необходимы для эволюции живых существ на планете

Вирусы играют решающую роль в выживании видов, как показало исследование ученых из США.

В то время как мир пытается контролировать растущую пандемию COVID-19, новое исследование показывает, что вирусы играют ключевую эволюционную роль в способности млекопитающих воспроизводиться и выживать. А это касается и человека. Таковы выводы опубликованного в Nature Structural & Molecular Biology исследования ученых Детского перинатального института Цинциннати и Университета Азабу в Японии. Они получили эти данные, изучая лабораторных мышей и клетки зародышевой линии человека.

Ученые раскрыли два различных фундаментальных процесса, лежащих в основе транскриптомов зародышевой линии. Они также показывают, что видоспецифические транскриптомы точно настраиваются эндогенными ретровирусами в зародышевой линии млекопитающих. Транскриптомы зародышевой линии включают всю информационную РНК в клетках линии, содержащих мужскую или женскую половины хромосом, передаваемых в качестве наследственного генетического материала потомству при спаривании видов.

Это означает, что транскриптомы зародышевой линии определяют уникальный характер сперматозоидов и яйцеклеток для подготовки к следующему поколению жизни. Наблюдения показали, что ретровирусы играют важную роль в развитии живых организмов. В долгосрочной перспективе вирусы оказывают положительное влияние на наш геном и даже формируют эволюцию.