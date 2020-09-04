Ученые: удаленная работа во время пандемии понравилась большинству сотрудников

Только 12% сотрудников хотят вернуться с удаленки в офисы на полную ставку после пандемии, как показало исследование.

Из-за связанных с коронавирусом ограничений многие фирмы и учреждения перешли на удаленную работу. Данные опроса 9 032 работников интеллектуального труда в США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Австралии показали, что только 12% хотят вернуться к полноценной работе в офисы. Большинство сотрудников (а это целых 72%) хотят продолжать использовать смешанный стиль работы, сочетая офис и удаленку.

Исследователи считают это хорошей новостью. Для работодателей намного затратней обустраивать большие офисы, чем переводить сотрудников в цифровое пространство, если для этого есть возможность. Следовательно, освобождающиеся средства можно пустить на развитие компании или на зарплаты работников. Это полезно и для их личной жизни. 51,6% опрошенных сообщают об улучшении баланса между работой и личной жизнью благодаря удаленной работе, и только у 17,8% этот баланс ухудшился.

Доля сотрудников, сообщивших об увеличении общей удовлетворенности своим новым рабочим местом, намного выросла. Целых 45,8% заявили, что их дела на работе стали лучше, и только 20% отметили ухудшения. Крупнейший в мире эксперимент по удаленной работе показывает, что в целом мы более счастливы трудиться из дома и не таскаться в офисы.