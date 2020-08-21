Ученые: для взятия анализа на COVID-19 достаточно прополоскать горло

Исследование, проведенное ведущим медицинским исследовательским органом Индии, показало, что воду после полоскания горла можно использовать для тестирования на COVID-19. Это очень важно для страны, где уже в воскресенье ожидается три миллиона случаев инфицирования.

Согласно работе, проведенной Индийским советом медицинских исследований (ICMR), образец такой воды может быть достойной альтернативой мазку из носа или горла для обнаружения нового коронавируса SARS-CoV-2. Включение воды после полоскания в официальный перечень анализов окажет значительное влияние, поскольку позволит самостоятельно и быстро собирать образцы, облегчая работу медицинских работников, а также приводя к существенной экономии средств.

В Индии с населением 1,3 миллиарда человек на данный момент зарегистрировано более 2,9 млн инфицированных. Это второе место после США и Бразилии, в стране также свыше 54 800 смертей. Медицинские работники и центры тестирования в нескольких регионах перегружены. Исследование ICMR было проведено в больнице Дели на 50 пациентах с подтвержденным COVID-19. У каждого пациента был взят мазок из горла или носа и вода после полоскания.