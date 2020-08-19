Найден еще один опасный очаг распространения коронавируса

В новом исследовании, опубликованном в журнале Physics of Fluids, китайские исследователи сообщили, что спуск воды в общественных туалетах может приводить к выбросам в воздух аэрозольных частиц, переносящих вирусы, в том числе и COVID-19. Исследование показало, что частицы коварного патогена после смыва могут подниматься в воздух до одного метра в высоту и менее чем за 6 секунд.

По словам исследователей, это может заражать ничего не подозревающих посетителей туалетов, что делает их опасными местами, особенно во время пандемии COVID-19. Другие исследования показывали ранее возможность передачи вируса через фекалии и мочу. Исследователи заявили, что во время смыва унитаза происходит взаимодействие между газом и жидкостью.

При смыве из унитаза вылетает большое количество аэрозольных частиц, которые и отслеживались авторами исследования. Результаты эксперимента вызвали тревогу, поскольку траектория полета крошечных частиц была направлена наружу во все стороны, и 57% из них перемещались от унитаза в воздух вокруг. Капли могут достигать бедер стоящих мужчин в течение 5,5 секунд, при этом для подъема на большую высоту им требуется 35 секунд.