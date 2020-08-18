Медики в масках и перчатках все равно чаще других заражаются COVID-19

Использующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) медицинские работники в три раза чаще остальных заболевают COVID-19.

Опубликованное в Lancet Public Health исследование показало, что работники с недостаточно эффективными СИЗ резко увеличивают и так достаточно высокий риск заболеть коронавирусом. Исследователи Королевского колледжа Лондона и Гарварда изучили данные из приложения COVID Symptom Study по более чем 2 млн обычных людей и почти 100 тысячам медицинских работников.

Оказалось, что медики заражались COVID-19 со скоростью 2 747 случаев на 100 тысяч, а у остальных людей она составляла 242 случая на 100 тысяч. Результаты исследования очень важны для работников больниц. Они ясно показывают, что существует огромный риск заражения SARS-CoV-2, несмотря на наличие СИЗ. Крайне важно использовать адекватные средства защиты, а также принимать в медицинских учреждениях дополнительные меры для охраны работников.

Не менее важны и другие шаги вроде внедрения социального дистанцирования среди медицинского персонала. Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос о более строгих протоколах общения между медицинскими работниками, как считают авторы данного исследования.