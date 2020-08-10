В грязных мегаполисах окна автомобилей лучше не опускать

Водители из бедных городов мира подвергаются непропорционально большому загрязнению воздуха из-за открытых окон.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от загрязнений воздуха ежегодно умирает около 7 миллионов человек во всем мире, а 9 из каждых 10 человек дышат воздухом с высоким уровнем загрязнителей. В исследовании, опубликованном журналом Science of the Total Environment, ученые оценили уровень воздействия загрязнений воздуха на жителей 10 разных городов мира: Дакки (Бангладеш), Ченнаи. (Индия), Гуанчжоу (Китай), Медельина (Колумбия), Сан-Пауло (Бразилия), Каира (Египет), Сулеймании (Ирак), Аддис-Абебы (Эфиопия), Блантайра (Малави) и Дар-эс-Салама (Танзания).

Исследовательская группа изучала показатели воздействия тонких дисперсных частиц PM2,5 и PM10 в салонах транспортных средств в часы пик утром и вечером, а также в непиковые часы в середине дня. Ученые оценили, как меняется уровень воздействия этих частиц, когда водители используют систему рециркуляции воздуха, вентилятор и просто опускают стекла. Доказано, что водители в некоторых беднейших городах мира имеют более высокий уровень загрязнений в автомобилях.

Независимо от города и модели автомобиля привычка проветривать авто с помощью открытых окон на ходу приводила к самому сильному заражению воздуха в салоне. За ней следовали вентилятор и рециркуляция. От вредного воздуха страдали не только водители, но и пассажиры в их салонах.