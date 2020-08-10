Школьная травля может спровоцировать у детей ожирение

Ученые Университета Ватерлоо доказали, что издевательства приводят к повышению индекса массы тела (ИМТ) у школьников.

Исследователи из Канады изучили данные, собранные более чем у 4 500 школьников в Онтарио за три года. Установлено, что ИМТ у представителей обоих полов увеличился через год после начала школьной травли. В результате, некоторые ученики перешли от нормального веса к избыточному или ожирению. Ученые отмечают, что повышенный ИМТ был более вероятен среди мальчиков — 60% страдали от него против 51% среди девушек.

«Для мальчиков буллинг в течение первого года был связан с более высоким риском лишнего веса, даже при отсутствии травли на втором году обучения, — заявил автор исследования Нур Хаммами. — Для девочек издевательства, как в первый, так и во второй год увеличивали риск лишнего веса именно ко второму году обучения».

Исследование также доказало, что подвергавшиеся буллингу молодые люди были более физически активными, но употребляли больше психоактивных веществ, чем их сверстники, которые не испытывали издевательств. К психоактивным веществам относили алкоголь, каннабис и обычное курение.