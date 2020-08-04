Детские травмы ускоряют биологическое старение

Перенесшие в детстве травмы люди впоследствии сталкиваются с более быстрым старением мозга.

Ученые выяснили, что дети, которые в детстве страдали от семейного насилия и жестокости, демонстрируют биологические признаки старения быстрее, чем их ровесники, выросшие в благополучной обстановке. Эти выводы опубликованы в журнале Американской психологической ассоциации. Авторы исследования изучали три разных признака биологического старения — ранний пубертат, изменения в структуре мозга и клеточное старение.

Столкновение с насилием в детстве увеличивает риск не только последующих психологических проблем вроде депрессий. Это также чревато самыми разными недугами, включая сердечно-сосудистые болезни, диабет и рак. Насилие ускоряет биологическое старение тела, именно это и является главной причиной повышенного риска.

Предыдущие исследования также показывали связь между проблемами в детстве и ускоренным старением, но они затрагивали более широкий спектр этих проблем, включая бедность и брошенность детей. Теперь внимание сосредоточили на более узких вопросах.