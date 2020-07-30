Российские ученые: вторая волна коронавируса ожидается в начале учебного года

Ученые ожидают вторую волну коронавируса в сентябре, связывая ее с началом учебного года и приездом в мегаполисы иногородних студентов. Об этом пишут «Известия».

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков сообщил, что для прибывающих в столицы учащихся может потребоваться двухнедельный карантин. Особенно, если это касается прибывающих из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой

«Необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры, двухнедельный карантин», — заявил Боровков.

Если данные меры не приведут к должным результатам, есть вероятность возвращения к обучению в онлайн-формате.

Проректор также отметил, что спровоцированная студентами вторая волна заражений может оказаться не такой массовой, как первая.

Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.