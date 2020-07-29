Ученые: для ускорения диагностики болезни Альцгеймера нужен искусственный интеллект

Ученые выяснили, что с помощью искусственного интеллекта болезнь Альцгеймера можно диагностировать быстрее, что крайне важно при лечении этого недуга. Данная болезнь представляет собой неврологическое расстройство, при котором происходит смерть клеток мозга, провоцирующая потерю памяти и снижение когнитивной деятельности.

Ученые Университета Шеффилда в Великобритании наблюдали за тем, как при рутинном использовании искусственного интеллекта в больницах можно сэкономить время и те финансовые затраты, которые влекут за собой такие тяжелые неврологические заболевания, как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Основной фактор риска подобных расстройств это возраст, а поскольку население нашей планеты живет всё дольше, количество жертв этих недугов в скором времени достигнет беспрецедентного уровня.

Число пациентов только с болезнью Альцгеймера вырастет в три раза к 2050 году и составит 115 млн человек на нашей планете. Для большинства систем здравоохранения разных стран мира это непосильная ноша. Опубликованное в журнале Nature Reviews Neurology исследование подчеркивает важность использования технологий искусственного интеллекта вроде алгоритмов машинного обучения в диагностике нейродегенеративных расстройств еще до ухудшения быстро прогрессирующих симптомов.