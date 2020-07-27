Вильфанд сообщил, что последняя пятидневка июля станет самой жаркой в этом году

В конце июля на континентальной части России ожидается самая жаркая пятидневка года.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «РИА Новости».

«Возникает вопрос, а почему не в конце июня, во время летнего солнцестояния, когда самое насыщенное солнечной энергией время? Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы», — пояснил синоптик.

Вильфанд сообщил, что самый теплый период в России наступает повсеместно как на европейской, так и на азиатской части страны, но для прибрежных городов самым теплым месяцем станет август, поскольку море отдает очень мало энергии от солнца и слой, который должен прогреться в море, больше.

Синоптик отметил, что имеются в виду статистические данные — показатели ежедневной температуры из года в год могут отличаться от средней. Он также прогнозировал неоднородную вторую половину лета в России, отметив, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду — то жару, то понижение температуры и дожди.