В Самаре мать через полицию заставляют получать лекарства для дочери

В Самаре в отношении 40-летней местной жительницы заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Женщина не забирала положенные ее 7-летней дочери лекарства для проведения лечения, пишет «Медвестник» со ссылкой на пресс-службу МВД региона. Ситуацие занялись инспекторы по делам несовершеннолетних в самарской полиции, поскольку мать игнорировала все социальные службы.

Женщине грозит до 80 тысяч рублей штрафа, арест до трех месяцев, либо лишение свободы до одного года. О лишении родительских прав в текущих обстоятельствах речи не идет. Ситуацию продолжает контролировать полиция.