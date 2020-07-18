"ВкусВилл" не снял с продажи тесты на ковид, несмотря на предупреждение ФАС

Ozon, Wildberries и «Еаптека» убрали из своего ассортимента экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, пишет Vademecum.

Ранее ФАС предупредил ритейлеров, что использовать тесты на ковид могут только квалифицированный медработники, поэтому их свободная продажа незаконна. Такие уточнения надзорному ведомству дали в Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре. Теперь ФАС планирует возбудить дело и наказать продавцов.

Не отступили после разъяснений только магазины «ВкусВилл». Они временно приостановили отгрузку и организовали проверку.

«Сейчас наши юристы пришли к заключению, что прямого запрета на продажу медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленным Правительством РФ, уполномоченным им органом исполнительной власти, действующее законодательство не содержит. Поэтому сейчас экспресс-тесты возвращаются в продажу в магазинах сети и доступны при заказе онлайн», — заявили в компании.