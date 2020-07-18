Google начнет банить теории заговора о коронавирусе

C 18 августа Google начнет блокировать информацию и удалять рекламу, связанную с теориями заговора про коронавирус.

Компания приняла решение расширить комплекс мер по борьбе с вредоносной псевдомедицинской информацией, пишет издание The Verge.

При этом отмечается, что запретительная политика не распространится на нейтральные сообщения о существовании таких теорий и опровергающую их информацию.

«Мы внедряем дополнительные меры предосторожности, расширяя нашу политику защиты от вредных воздействий на здоровье как для издателей, так и для рекламодателей, чтобы исключать опасный контент о кризисе в области здравоохранения, который противоречит научному консенсус», — пояснили в Google.