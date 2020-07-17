Эксперт рассказал, что российские регионы находятся в стадии угасания пандемии

По данным официальной статистики, все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», — сообщил эксперт.

Регионы сгруппировали по цветам, обозначающими индекс заболеваемости — R. R — это индекс репродукции инфекции, который рассчитан по методике Роспотребнадзора и показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Индекс меньше единицы означает, что заболеваемость идет на спад, больше — что он может начать расти.

В группу «зеленых» входят Магаданская, Московская, Брянская, Тверская, Курская, Белгородская, Воронежская и Пензенская области, а также Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тува, Забайкалье, Приморье, Дагестан, Калмыкия и Чечня.

К «желтым» Тавадян отнес Новгородскую, Тульскую, Липецкую, Саратовскую, Рязанскую, Челябинскую, Ярославскую, Владимирскую, Ростовскую, Тамбовскую, Ивановскую, Ленинградскую, Иркутскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Калужскую и Ульяновскую области. Также к «желтой» группе относятся: Северная Осетия, Чукотка, Кабардино-Балкария, Карелия, Ингушетия, Татарстан, Республика Алтай, Камчатка, Якутия, Мордовия, Марий Эл, Ставрополье, Москва, Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

В группу «светло-красных» регионов ученый включил Калининградскую, Архангельскую, Смоленскую, Новосибирскую, Амурскую, Томскую, Астраханскую, Омскую, Костромскую, Свердловскую, Тюменскую и Вологодскую области, а также Башкирию, Бурятию, Чувашию, Хакасию, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий округ, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края.

«К регионам с пока еще сложной ситуацией (к "красным" — ред.) следует отнести Оренбургскую область, Коми, Севастополь, Орловскую область, Мурманскую область, Самарскую область, Кемеровскую область, Кировскую область, Удмуртию, Ненецкий АО, Еврейскую АО, Крым, Сахалинскую область, Курганскую область и Алтайский край», — сказал Тавадян.

Кроме того, ученый отметил ряд регионов, где статистика требует уточнения.

Регионы со сложной ситуацией ученый определил в «красную группу», куда вошли: Оренбургская область, Коми, Севастополь, Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий АО, Еврейская АО, Крым, Сахалинская область, Курганская область и Алтайский край

К регионам, в которых статистика требует проверки, Тавадян отнес Оренбургскую, Костромскую, Иркутскую, Мурманскую, Воронежскую, Тюменскую, Белгородскую, Брянскую, Кировскую, Кемеровскую и Волгоградскую области, Чечню, Приморье, Краснодарский край, Бурятию, Хабаровский край, Башкирию и Удмуртию.