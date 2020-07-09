У человека с ВИЧ более года не находят антитела к вирусу после эксперимента

В Сан-Паулу стало известно о третьем случае условно полного излечения от ВИЧ-инфекции, пишет Science. Пациент, чье имя засекречено, прекратил все виды лечения после получения агрессивной комбинации АРВ-терапии и витамина В3. Его терапия окончена в марте 2019 года и с тех пор вирус не обнаруживался в его крови.

Врач-инфекционист из Университета Калифорнии и Сан-Фарнциско Ствиен Дикс отмечает, что подобранная агрессивная терапия смогла очистить от вируса и желудок, и лимфатические узлы. Другой врач из Федерального университета Сан-Паулу Рикардо Диас отметил, что говорить об излечении все-таки преждевременно, поскольку как раз не исследованы лимфоузлы пациента.

В случае, если ремиссия пациента и далее будет подтверждена, то этот случай станет первым, когда от ВИЧ смогли излечить с помощью фармакотерапии, а не пересадки костного мозга, носитель которого обладал иммунитетом к вирусу.