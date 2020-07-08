В России проводят тестирование о рисках заражения COVID-19 среди пациентов с ВИЧ

В России стартовало исследование о распространенности COVID-19 среди носителей ВИЧ, пишет «Медвестник». Организаторами выступили Коалиция по готовности к лечению и Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Анонимное тестирование проводится в Сети среди россиян старше 18 лет, которые знают о своем положительном статусе ВИЧ. К исследованию привлекают как пациентов, получающих терапию, так и тех, кто пока не приступил к медикаментозному лечению.

Задача исследования — выяснить, насколько влияет носительство ВИЧ на риски заражения коронавирусом среди разных категорий пациентов.

Ранее в ООН отмечали, что из-за пандемии коронавируса России не удастся достичь к 2030 году поставленной цели к стандарту 90-90-90 в борьбе с ВИЧ (90% носителей вируса знают о своем диагнозе, 90% принимают терапию, 90% имеют неопределяемую вирусную нагрузку).