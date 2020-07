Ученые: основный механизм заражения COVID-19 – разговоры и дыхание

Новое исследование показало, что коронавирус может распространяться просто за счёт дыхания и разговора.

Когда мы говорим про воздушно-капельный способ распространения болезней, то обычно подразумеваем кашель и чихание. Именно после этих процессов, как считается, в воздух попадает значительное количество мельчайших капелек, содержащих вирус. Однако новое исследование учёных Университета Пенсильвании показало, что новый коронавирус уже прошел этап основного распространения через кашель и чихание. Теперь он преимущественно попадает в воздух посредством разговора и даже дыхания. Вот почему так важно людям, которые не знают о своем статусе, обязательно использовать медицинские маски в публичных местах.

В ходе экспериментов было доказано, что во время разговора в воздух попадают тысячи капель — таких небольших, что они могут парить в атмосфере до 14 минут подряд. Наблюдения с использованием специального лазера показали, что ультратонкие частицы вирусной пыли проникают в воздух и тогда, когда заражённый человек просто выдыхает. Результаты исследования опубликованы в The Proceedings of the National Academy of Sciences.

Они позволяют объяснить, как люди с умеренными симптомами или полным их отсутствием заражают других, при этом не кашляя и не чихая. Это часто происходит в офисах, больницах , домах престарелых, на круизных судах и в других замкнутых пространствах с большим количеством людей внутри. Сегодня наиболее вероятным механизмом передачи вируса SARS-CoV-2 являются именно мельчайшие капли, которые выделяются в воздух носителями без симптомов во время разговора и дыхания.