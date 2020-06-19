Производимый в Ярославле препарат для лечения COVID-19 поступит в продажу в июле

Разработанный компанией «Р-Фарм» препарат для лечения легких и средних форм COVID-19 «Коронавир» выпускают на рынок.

Об этом рассказал директор входящего в структуру «Р-Фарм» Ярославского завода готовых лекарственных форм Владимир Колышкин, передает ТАСС.

«"Коронавир" уже подан на регистрацию в Минздрав. К началу июля более 150 тысяч упаковок поступят на рынок», – заявил он на совещании Владимира Путина с представителями отраслей, столкнувшимися с последствиями пандемии.

В апреле гендиректор основанной в 2001 году «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщал, что компания получила разрешение Минздрава на клиническое исследование двух препаратов для лечения тяжелого течения COVID-19. Производство организовано на заводе в Ярославле.