В Ижевске прокуратура изучит запрос медиков о возврате ковидных премий

В Ижевске медики 426-го Военного госпиталя пожаловались в Военную прокуратуру в связи с тем, что их заставляют вернуть часть выплат, положенных за работу с коронавирусными пациентами. Об этом пишет «Медвестник» со ссылкой на юристку Ию Боронину.

Надзорное ведомство начало проверку по факту обращения. Руководство утверждало, что возврат необходим по той причине, что выплаты были начислены не с того банковского счета. 18 мая сотрудники из числа среднего и младшего персонала получили деньги, а через два дня в бухгалтерии попросили вернуть средства в наличном виде.

При этом, по словам медиков, им угрожали проблемами в том случае, если они не вернут средства. При этом если средства уже израсходованы, сотрудникам рекомендовали занять их у кого-нибудь.