Ученые выяснили, что морские купания вызывают у людей различные болезни

Один из самых популярных видов отдыха человека купание в море увеличивает вероятность развития болезней. Исследователи из медицинской школы при Университете Экзетера выяснили, что любители купаться в море значительно чаще сталкиваются с болезненными симптомами, чем те, кто купаться не любит. Это первое крупномасштабное исследование в Великобритании, изучающее риск болезней среди купальщиков. В нем приняли участие более 2 600 взрослых жителей Англии и Уэльса.

Авторы исследования оценивали риск болезней среди людей, которые посещали морские пляжи и купались, сравнивая их здоровье с теми, кто решил остаться на берегу. Результаты исследования публикует журнал Water Research. Выяснилось, что у купальщиков в море риск развития болезней увеличивается на 24%, а у не купающихся только на 7%. Более того, купальщики в три с лишним раза чаще сталкивались с болезнями ушей, и в два раза чаще жаловались на заболевания кожи.

Хорошей новостью является, пожалуй, лишь что, что у купальщиков не выявлено повышенного риска развития симптомов желудочно-кишечных расстройств вроде рвоты и диареи, либо респираторных заболеваний. При этом посещение пляжа положительно влияет на психическое и физическое здоровье, как подчёркивают авторы исследования, которые призывают людей не отказываться от поездок к морю. Исследование не выявило специфических причин болезней, с которыми сталкиваются купальщики. Возможно, они вызываются бактериями или вирусами, которые попадают в море вместе с выбросами из канализации.