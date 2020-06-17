Фолиевая кислота защищает интеллект пожилых людей

Ученые из Ирландии подвергли сомнению выводы некоторых международных экспертов, которые утверждали, что повышенный уровень фолиевой кислоты в крови увеличивает риск нарушений интеллекта у пожилых людей, и особенно у тех, кто имеет пониженные показатели витамина B12. Результаты нового исследования опубликованы в British Journal of Nutrition. Оказалось, что высокий уровень фолатов, напротив, идет на пользу когнитивной деятельности людей среднего и старшего возраста.

Напомним, что фолаты и витамин B12 — важнейшие витамины для нервной системы и здоровых клеток крови. Дефицит фолиевой кислоты на раннем этапе беременности может приводить к формированию дефектов невральной трубки у новорожденных. Вот почему многие продукты питания искусственно обогащаются фолиевой кислотой в США и других странах, но только не в Европе. Это обогащение уменьшает риск дефектов, как подтвердили научные публикации.

Однако американские ученые полагали, что слишком высокий показатель фталатов у пожилых людей вкупе с дефицитом витамина В12 уменьшает функционал мозга и снижает интеллект быстрее, чем при естественном старении. Ирландские ученые на основе анализа крови от 3 700 людей старше 50 доказали, что даже очень высокий уровень фолиевой кислоты в крови никак не увеличивает риск когнитивных нарушений у людей с низким уровнем витамина B12. Более того, чем больше они употребляли фолатов, тем лучшие интеллектуальные навыки демонстрировали.