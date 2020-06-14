COVID-19 за сутки в России: 8 835 – заболели, 5 409 – выздоровели, 119 – умерли

Московский оперштаб сообщил, что число выявленных заразившихся коронавирусом выросло до 528 964 человек. За минувшие сутки болезнь обнаружили еще у 8 835 человек.

Основной прирост по прежнему держится в регионах. В антилидерах по числу выявленных за минувшие сутки случаев коронавируса Свердловская область (254), Ханты-Мансийский АО (229), Воронежская (219), Нижегородская (215) и Иркутская (209) области.

В Москве за сутки выявили 1 477 новых случае коронавируса, в Подмосковье — 717. В Петербурге выявлено 256 новых случаев ковида. В 36% случаев выявлено бессимптомное течение заболевания.

За период пандемии официальная статистика говорит о 6 948 случаях смерти в связи с коронавирусом. За минувшие сутки прирост по смертности составил 119 случаев.

Еще 5 409 человек полностью выздоровели за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что в июле компания Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний приступит к финальным клиническим исследованиям вакцины от коронавируса.