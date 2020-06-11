Ученые: Здоровый образ жизни защищает детей от СДВГ

Риск диагностики СДВГ ниже у детей, которые следуют рекомендациям по здоровому образу жизни.

Исследователи установили, что риск постановки диагноза синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей можно существенно снизить, если они будут следовать рекомендациям по здоровому образу жизни. Таковы выводы исследования ученых из Канады. Если дети следовали 7-9 рекомендациям, то риск постановки диагноза СДВГ у них снижался на 58% по сравнению с ровесниками, которые выполняли только от одной до трех рекомендаций.

Исследование показало, что на каждую дополнительную рекомендацию, которые соблюдали дети, риск диагностики синдрома уменьшался на 18%. В число этих советов входят физическая активность, здоровое питание, ограничение времени перед телевизором и компьютером, а также качественный сон. Исследование однозначно предполагает, что продвижение здорового образа жизни полезно не только для физического, но и для психического здоровья ребенка.

Отметим, что в мире около 7% людей страдают от СДВГ. Данное расстройство может приводить к импульсивному поведению, проблемам с концентрацией и внимательностью, сложностям с выстраиванием отношений и успеваемостью в школе, повышенному риску злоупотреблений разными субстанциями и суицидальным мыслям. Приблизительно у половины СДВГ из детского возраста переходит во взрослую жизнь, а у второй половины симптомы сглаживаются с течением времени.