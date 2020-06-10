В Петербурге переплатили около 840 млн фирмам, связанным с депутатом ЗакСа

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров обратился с просьбой к прокуратуре выяснить объемы переплат по госконтрактам в петербургском здравоохранении.

Команда «Открытой России» выяснила, что шесть фирм, которые оформлены на Владимира Селегеня, отца мужа младшей дочери депутата ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, наиболее часто выигрывали гранты на поставку медицинского оборудования. А сам Макаров подозрительно настойчиво выступал за финансирование проектов по двум медучреждениям в Северной столице: центру Алмазова и больнице Святителя Луки. Выяснилось, что там тоже не обошлось без «кумовства». Центр Алмазова поручил компаниям Селегеня выполнить 309 контрактов.

Как утверждает Пивоваров, приводя ссылки на пакет документов, город мог бы сэкономить на закупках порядка 840 миллионов рублей. Многие аппараты и иное оборудование поступали в медучреждения Петербурга по очевидно завышенным ценам.

Пивоваров напоминает, что сам Вячеслав Макаров предлагал петербуржцам побеждать коронавирус с помощью веры.