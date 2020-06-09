Бактериальные инфекции смертельно опасны при COVID-19

Исследование показало, что пациентам с COVID-19 угрожает развитие смертельной бактериальной инфекции.

Ученые Queens University в североирландском Белфасте обнаружили, что развитие COVID-19 делает человека уязвимым перед бактериальными инфекциями. А они, в свою очередь, увеличивают риск смерти. Причём опасность инфекций возникает не из-за собственно коронавируса, а из-за средств лечения, которые применяются для борьбы с ним.

В частности, исследователи предположили, что способные вызвать смерть респираторные бактериальные инфекции могут появляться в качестве прямых последствий длительного нахождения пациента с COVID-19 в больнице или из-за получаемых средств лечения. Вторичные бактериальные инфекции, которые бьют по здоровью пациента вместе с коронавирусом, усиливают тяжесть течения основной болезни и ухудшают общее состояние человека. Именно это и может привести к смерти.

Результаты исследования публикует научный журнал EMBO Molecular Medicine. В нем подчёркивается, что вирус SARS-CoV-2 и бактерии в легких могут влиять на способность друг друга вызывать повреждения в организме человека. Иммунная реакция организма на вирус отличается от той реакции, которую он демонстрирует на присутствующие бактерии, из-за чего тяжесть течения COVID-19 усиливается. Исследование предполагает, что из-за лечения коронавируса нарушается микробиом пациента с тяжёлым вариантом COVID-19, а это негативно влияет на прогноз. Ученые называют вторичные бактериальные инфекции смертельно опасными, и врачам следует обращать на них пристальное внимание.