В СПЧ обсудят, как средства дезинфекции могут повлиять на человечество и природу

Совет по правам человека при президенте РФ 11 июня проведет совещание с участием специалистов, правозащитников и представителей органов власти на тему осведомленности граждан о мерах дезинфекции.

Особое внимание будет уделено тому, что граждане должны быть достаточно информированы не только о составе дезинфекционных средств, но и о степени их влияния на окружающую среду и человека.

Ранее многие эксперты указывали на то, что использование антисептиков и других обеззараживающих средств может пагубно сказаться на развитии устойчивости к антибиотикам у человеческой популяции.

Экологи, медики и представители власти обсудят, кто должен контролировать оборот дезинфицирующих средств и их применение.