Для защиты от маразма женщинам советуют закончить 11 классов

Потратившие больше время на учебу в школе женщины имеют сниженный риск старческого слабоумия.

В ходе нового исследования ученые из Медицинского центра при Джорджтаунском университете пришли к выводу о том, что образование защищает пожилых людей и особенно женщин от потери памяти. Результаты исследования были опубликованы 5 июня в журнале Aging, Neuropsychology, and Cognition. Они предполагают, что посещающие школу более продолжительный срок девушки имеют и более крепкую память по ходу взросления.

Как считают исследователи, крепкое образование оказывает воздействие на процессы потери памяти и такие болезни, как старческое слабоумие. Самым распространенным его типом считают болезнь Альцгеймера. Исследование оценило память 704 людей в возрасте от 58 до 98 лет. Ученых интересовала декларативная память, то есть способность человека запоминать слова, факты и события. Например, она помогает нам вспомнить, куда мы положили ключи или как зовут нового коллегу по работе.

Участникам эксперимента показывали рисунки предметов и через несколько минут просили их вспомнить. Было установлено, что с возрастом память ухудшается, но этот процесс менее заметен в зависимости от того, сколько лет люди тратили на образование в молодые годы. Причём у женщин данная связь была максимально выраженной. Чем больше они учились в школе, тем крепче была их память в пожилом возрасте.