Низкокалорийная диета помогает замедлить старение

Ограничение количества употребляемых калорий может замедлить старение, как установили исследователи.

Кто бы из нас не согласился затормозить наступление возрастных процессов и старости, чтобы прожить подольше? И вот выясняется, что секрет долгой жизни прост — нужно лишь употреблять меньше пищи и ограничивать количество поглощаемых калорий. Таков вывод нового исследования ученых из США, получивших наиболее детальную на сегодня картину клеточного воздействия диеты с ограниченным количеством калорий на процессы старения у крыс.

Преимущества низкокалорийной диеты известны науке, но полученные результаты показывают, как ограничения защищают против старения в клеточных биологических сигнальных путях. Результаты исследования уже опубликованы научным журналам Cell. Отметим, что старение является одним из значительных факторов риска множества болезней, включая рак, старческое слабоумие, диабет и метаболический синдром.

Ученые подчеркивают, что и раньше была известна способность низкокалорийных диет продлевать продолжительность жизни, но теперь доказано, что все эти позитивные изменения происходят на уровне одной клетки. Это новое направление для дальнейших работ по созданию узконаправленных лекарств, способных бороться с процессами старения у человека. О появлении таких таблеток люди мечтают не первый век.