COVID-19 за сутки в РФ: 8 831 – заболели, 8 666 – выздоровели, 169 – умерли

За минувшие сутки выявлено 8 831 случай заболевание коронавирусной инфекцией. Столичный оперштаб уточняет, что 38,2% не имели каких бы то ни было симптомов заболевания.

Из числа заболевших 1998 человек — москвичи, 767 — жители Подмосковья. В Санкт-Петербурге заболели 375 человек, в Нижегородской области — 319, в Свердловской области — 298. Случаи заболевания подтверждены в 85 регионах.

Полностью выздоровели после заражения коронавирусом 8 666 человек. 169 человек скончались, имея в анамнезе двустороннюю пневмонию, вызванную новым типом коронавируса.