Рак кожи остается самым распространенным в РФ злокачественным новообразованием

Заболеваемость раком кожи и меланомой составляет 13,1% из общего числа в структуре заболеваемости злокачественных новообразований в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на презентацию директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерины Каракулиной, представленную в Госдуме.

На втором месте по распространенности рак молочной железы (11,6%), на третьем – рак легкого (9,4%). Примерно одинаковое число по заболеваемости (7,1%) имеют злокачественные опухоли предстательной железы и ободочной кишки.

Выше всего смертность среди тех пациентов, кто столкнулся с раком легкого, желудка и ободочной кишки. Все показатели касаются окончательных данных 2018 года.