Переливания плазмы для лечения COVID-19 признаны безопасными

Исследование показало, что терапия плазмой безопасна и эффективна для самых тяжелых пациентов с COVID-19.

Авторы исследования также пришли к выводу о том, что любые наблюдаемые осложнения при переливаниях плазмы соотносятся с теми данными, которые человечество имеет по поводу прогрессирования коронавирусной инфекции. Иначе говоря, они не являются результатом собственно переливания плазмы, что очень важно. Методика лечения тяжелых пациентов плазмой, взятой от тех, кто уже выздоровел после коронавируса, стремительно развивается во многих странах мира, включая и Россию.

Результаты нового исследования публикует The American Journal of Pathology. Исследователи из Хьюстонского методического госпиталя начали клинические исследования по переливанию плазмы от выздоровевших пациентов критическим больным 28 марта. Результаты показали, что из 25 пациентов заметные улучшения испытали 19 или 75%, а 11 человек выписались из больницы. Никаких серьезных побочных эффектов, связанных только с переливанием плазмы, выявлено не было.

Сегодня в самых разных странах мира ведется ускоренный поиск средств лечения COVID-19 и вакцин от этого вируса. Переливания плазмы считают одним из наиболее перспективных способов борьбы с тяжелыми осложнениями. К сожалению, в распоряжении человечества просто недостаточно этого материала, так как количество болеющих пациентов выше числа тех, кто уже поправился. Со временем это соотношение изменится, либо врачи сумеют синтезировать компоненты плазмы, которые оказывают такое сильное оздоравливающее воздействие.