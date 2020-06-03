Ученые: Алкоголь хуже всего воздействует на молодых девушек

Молодые женщины более подвержены воздействию алкоголя, чем мужчины, как показало исследование.

Студентки колледжа чаще сталкиваются с зависимостью от алкоголя, который нужен им для улучшения настроения, как установили ученые из Binghamton University в США. По их мнению, молодые женщины подвергаются большему воздействию высоких доз алкоголя, чем мужчины, из-за чего представительницы прекрасного пола чаще теряют интерес к академическим знаниям.

Исследователи полагают, что это поведение у человека регулирует лимбическая система мозга. Однако когнитивные функции при интенсивном употреблении алкоголя среди молодых мужчин и женщин проявляются по-разному. Результаты исследования публикует журнал Trends in Neuroscience and Education. Ученые пытались сравнить нейробихевиоризм и академические усилия среди студентов колледжей с различным уровнем употребляемого алкоголя, построив на основе этого концептуальную модель, представляющую сочетания разных вариантов.

Через анонимный опрос прошли студенты колледжа, которые рассказали, как часто и много пьют, как учатся и как спят. Ответы сопоставили в зависимости от пола респондента. Оказалось, что молодые мужчины и женщины демонстрируют похожие поведенческие реакции на избыток алкоголя и других субстанций. Но молодые женщины из-за этого проявляли большую потерю интереса к учебе и работе, чем мужчины, а также более рискованное поведение, грозящее им арестом из-за алкогольного опьянения. Исследование показало, что женщины чаще зависят от алкоголя для улучшения настроения, что тоже вызывает тревогу, так как это вырабатывает привычку к поглощению спиртных напитков в «медицинских целях».