В депздраве Москвы сообщили об иммунитете к ковиду у 12,5% москвичей

Глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун сообщил о результатах проведенных исследований на случайной выборке москвичей. Выяснилось, что примерно 12,5% уже имеют антитела к COVID-19, передает «Интерфакс».

Исследование проводилось по случайной выборке среди жителей столицы. Всего было обследовано 50 тысяч человек. Специалисты отметили, что не во всех районах показатели идентичны. Так, на юго-востоке иммунитет нашли у 13% пациентов, а на юго-западе – у 11%.

Всего в планах депздрава провести от трех до шести миллионов анализов. Сейчас тестирование проходит по случайной выборке в 30 поликлиниках города. Позже, с конца мая, сдать тест на коронавирус за счет ОМС можно будет и по своей инициативе.

Исследование проводится путем выявления иммуноглобулина G. В тех тестах, где его показатели выявлены на высоком уровне, человеку назначают также ПЦР-диагностику.